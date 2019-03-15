По делу одесского "Краяна" допрошены 75 свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
По данным прокуратуры, сегодня, 15 марта, в Малиновском районном суде Одессы продолжился допрос свидетелей, заявленных стороной обвинения в уголовном производстве в отношении городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн гривен при покупке здания бывшего завода "Краян".
В результате судебного заседания допросили 10 свидетелей. Всего, по данным САП, по делу допрошены 75 свидетелей.
Следующее заседание, на котором будет проходить допрос свидетелей, состоится 25 марта в 10:00.
Напомним, о подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщено 13 февраля 2018 года. При этом четырем из них (должностным лицам Одесского горсовета) - в порядке, определенном ст. 135, 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.
День спустя в международном аэропорту "Борисполь" задержали Одесского городского главу и его заместителя.