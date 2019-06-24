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Суд по справі одеського "Краяна" перейшов до стадії дебатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Суд у справі щодо заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян” сьогодні перейшов до стадії дебатів. Про це повідомила прес-служба САП, передає УНН.

Суд по справі одеського "Краяна" перейшов до стадії дебатів

За інформацією прес-служби САП, у Малиновському районному суді Одеси за участі прокурорів САП сьогодні продовжився розгляд кримінального провадження стосовно Одеського міського голови та інших осіб, яким інкримінується заволодіння коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

На сьогоднішньому засіданні суд оголосив про перехід до стадії дебатів, після чого прокурорами САП було розпочато свій виступ. Продовження засідання призначено на 10:00 год. завтра, 25 червня.

Нагадаємо, наприкінці травня у Малиновському райсуді Одеси прокурори почали оголошувати змінений обвинувальний акт у справі одеського “Краяну”.

Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

Розслідування детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року. У травні 2018 року підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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