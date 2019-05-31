Справа одеського "Краяну": у суді почали оголошувати нове обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Малиновському райсуді Одеси прокурори почали оголошувати змінений обвинувальний акт у справі одеського "Краяну". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Так, 31 травня у Малиновському районному суді Одеси прокурори САП розпочали оголошувати змінений обвинувальний акт у справі стосовно Одеського міського голови та інших осіб, яким інкримінується заволодіння коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".
"Зауважимо, обвинувачення було змінено в частині суми предмету заволодіння, оскільки у ході судових засідань було встановлено, що місто потребувало централізації виконавчих органів міської ради, але обвинувачені цю обставину використали на власну користь і під егідою вигаданого проекту "Європейська мерія" усіма можливими способами переконували депутатів підтримати проект рішення про надання згоди на купівлю приміщення", - сказано у повідомленні.
Крім того, обвинувачення було змінено щодо відсутності звіту про оцінку майна, яким було визначено вартість у 185 млн грн на момент прийняття радою рішення.
Крім того, у суді було встановлено, що Кравченко І.В. фактично не був представником фірми-нерезидента, оскільки номінальний власник підприємства, якого було допитано в суді, спростував факт наявності між ними будь-яких взаємовідносин.
Також, за даними САП, директор товариства-продавця організував від його імені перерахування отриманих від одеської міськради коштів з метою їх легалізації за начебто придбаний товар.
"Зважаючи на обсяг обвинувального акту та відсутність часу, прокурори встигли зачитати лише частину матеріалів", - зазначили у САП.
Наступне судове засідання призначили на 20 червня. Планується продовжити оголошення нового обвинувачення.
Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у справі одеського "Краяну" погодив змінене обвинувачення.
Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".
Розслідування детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року. У травні 2018 року підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.