Справа одеського "Краяну": у суді почали оголошувати нове обвинувачення

Так, 31 травня у Малиновському районному суді Одеси прокурори САП розпочали оголошувати змінений обвинувальний акт у справі стосовно Одеського міського голови та інших осіб, яким інкримінується заволодіння коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

"Зауважимо, обвинувачення було змінено в частині суми предмету заволодіння, оскільки у ході судових засідань було встановлено, що місто потребувало централізації виконавчих органів міської ради, але обвинувачені цю обставину використали на власну користь і під егідою вигаданого проекту "Європейська мерія" усіма можливими способами переконували депутатів підтримати проект рішення про надання згоди на купівлю приміщення", - сказано у повідомленні.

Крім того, обвинувачення було змінено щодо відсутності звіту про оцінку майна, яким було визначено вартість у 185 млн грн на момент прийняття радою рішення.

Крім того, у суді було встановлено, що Кравченко І.В. фактично не був представником фірми-нерезидента, оскільки номінальний власник підприємства, якого було допитано в суді, спростував факт наявності між ними будь-яких взаємовідносин.

Також, за даними САП, директор товариства-продавця організував від його імені перерахування отриманих від одеської міськради коштів з метою їх легалізації за начебто придбаний товар.

"Зважаючи на обсяг обвинувального акту та відсутність часу, прокурори встигли зачитати лише частину матеріалів", - зазначили у САП.

Наступне судове засідання призначили на 20 червня. Планується продовжити оголошення нового обвинувачення.

Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у справі одеського "Краяну" погодив змінене обвинувачення.

Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Розслідування детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року. У травні 2018 року підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.