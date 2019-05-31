Дело одесского "Краяна": в суде начали объявлять новое обвинение

Так, 31 мая в Малиновском районном суде Одессы прокуроры САП начали объявлять измененный обвинительный акт по делу об Одесском городском главе и других лицах, которым инкриминируется завладение средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

"Отметим, обвинение было изменено в части суммы предмета завладение, поскольку в ходе судебных заседаний было установлено, что город нуждался централизации исполнительных органов городского совета, но обвиняемые это обстоятельство использовали в свою пользу и под эгидой вымышленного проекта "Европейская мэрия" всеми возможными способами убеждали депутатов поддержать проект решения о предоставлении согласия на покупку помещения", - говорится в сообщении.

Кроме того, обвинение было изменено об отсутствии отчета об оценке имущества, которым были определены стоимость в 185 млн грн на момент принятия советом решения.

Кроме того, в суде было установлено, что Кравченко И.В. фактически был представителем фирмы-нерезидента, поскольку номинальный владелец предприятия, который был допрошен в суде опроверг факт наличия между ними каких-либо взаимоотношений.

Также, по данным САП, директор общества-продавца организовал от его имени перечисления полученных от одесского горсовета средств с целью их легализации за якобы приобретенный товар.

"Учитывая объем обвинительного акта и отсутствие времени, прокуроры успели зачитать лишь часть материалов", - отметили в САП.

Следующее судебное заседание назначено на 20 июня. Планируется продолжить объявление нового обвинения.

Как сообщал УНН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по делу одесского "Краяна" согласовал измененное обвинение.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Расследование детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.