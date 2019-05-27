Холодницький погодив змінене обвинувачення у справі одеського “Краяну”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у справі одеського “Краяну” погодив змінене обвинувачення. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
“... Холодницьким на виконання вимог ст. 341 КПК України після ретельного вивчення доказів (документів, показань свідків і обвинувачених), які були досліджені в Малиновському районному суді м. Одеси у кримінальному провадженні про обвинувачення чинного Одеського міського голови та інших осіб у заволодіння коштами міського бюджету в особливо великому розмірі, погоджено змінене обвинувачення”, — йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, зміна обвинувачення не стосується правової кваліфікації дій обвинувачених.
“Водночас, з врахуванням досліджених доказів, прокурорами змінено фактичні обставини, за яких співучасниками вчинялись інкриміновані діяння, зокрема змінено фактичні обставини вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України в частині визначення суми коштів міського бюджету, якими співучасники заволоділи, реалізуючи розроблений план купівлі-продажу будівель колишнього заводу „Краян“ за завищеною ціною (суму зменшено до 92 659 282 грн)”, — зазначено у повідомленні.
У САП наголосили, що більш детально мотиви прийняття такого рішення прокурорами і суть зміненого обвинувачення буде доведено громадськості під час оголошення в суді нового обвинувального акту відповідно до вимог КПК України.
“Наступне судове засідання у зазначеній справі призначено на 09:30 31 травня 2019 року”, — зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.
Як повідомляв УНН, САП викликала Лещенка до суду по справі Труханова.