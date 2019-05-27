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Холодницкий согласовал измененное обвинение по делу одесского "Краяна"

Холодницкий согласовал измененное обвинение по делу одесского "Краяна"

Киев  •  УНН

 • 7396 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по делу одесского "Краяна" согласовал измененное обвинение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.

"... Холодницким во исполнение требований ст. 341 УПК Украины после тщательного изучения доказательств (документов, показаний свидетелей и обвиняемых), которые были исследованы в Малиновском районном суде г. Одессы в уголовном производстве по обвинению действующего городского головы и других лиц в завладения средствами городского бюджета в особо крупном размере, согласовано измененное обвинение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых.

"Вместе с тем, с учетом исследованных доказательств, прокурорами изменено фактические обстоятельства, при которых соучастниками совершались инкриминируемые деяния, в частности изменено фактические обстоятельства совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины в части определения суммы средств городского бюджета, которыми соучастники завладели, реализуя разработанный план купли-продажи зданий бывшего завода "Краян" по завышенной цене (сумма уменьшена до 92659282 грн)", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что более подробно мотивы принятия такого решения прокурорами и суть измененного обвинения будет доведено общественности во время объявления в суде нового обвинительного акта в соответствии с требованиями УПК Украины.

"Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 9:30 31 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Как сообщал УНН, САП вызвала Лещенко в суд по делу Труханова.

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