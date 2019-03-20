САП викликала Лещенка до суду по справі Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав народному депутату Сергію Лещенку лист із проханням прибути до Одеси на засідання суду у справі мера Геннадія Труханова. Відповідне запрошення Лещенко отримав під час засідання Комітету Верховної Ради питань запобігання і протидії корупції, повідомляє кореспондент УНН.
"Я би хотів, користуючись можливістю, для користі нашої роботи запросити пана Лещенка з'явитися до Малиновського районного суду міста Одеси в період із 27 по 29 березня по справі обвинувачень Труханова... Я надіслав цей лист, а зараз передаю особисто пану Лещенку. Пан Лещенко заявлений як свідок", - зазначив Холодницький.
За його словами, час для прибуття до суду нардеп може вибрати сам у зазначений період.
При цьому Холодницький повідомив журналістам, що на наступному тижні розпочинається "тритижневий квест" з приводу справи щодо купівлі заводу "Краян", у якій фігурує Труханов.
Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.