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САП вызвала Лещенко в суд по делу Труханова

Киев • УНН

 • 19927 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал народному депутату Сергею Лещенко письмо с просьбой прибыть в Одессу на заседание суда по делу мэра Геннадия Труханова. Соответствующее приглашение Лещенко получил во время заседания Комитета Верховной Рады по предупреждению и противодействию коррупции, сообщает корреспондент УНН.

САП вызвала Лещенко в суд по делу Труханова

"Я бы хотел, пользуясь возможностью, для пользы нашей работы пригласить господина Лещенко появиться в Малиновский районный суд города Одессы в период с 27 по 29 марта по делу обвинений Труханова ... Я послал это письмо, а сейчас передаю лично господину Лещенко. Господин Лещенко заявлен как свидетель", - отметил Холодницкий.

По его словам, время для прибытия в суд нардеп может выбрать сам в указанный период.

При этом Холодницкий сообщил журналистам, что на следующей неделе начинается "трехнедельный квест" по поводу дела по покупке завода "Краян", в котором фигурирует Труханов.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

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