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Суд по делу одесского "Краяна" перешел в стадию дебатов

Киев • УНН

 • 8231 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Суд по делу о завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян” сегодня перешел к стадии дебатов. Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

Суд по делу одесского "Краяна" перешел в стадию дебатов

По информации пресс-службы САП, в Малиновском районном суде Одессы с участием прокуроров САП сегодня продолжилось рассмотрение уголовного производства в отношении городского головы и других лиц, которым инкриминируется завладение средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.

На сегодняшнем заседании суд объявил о переходе в стадии дебатов, после чего прокурорами САП было начато свое выступление. Продолжение заседания назначено на 10:00 ч. завтра, 25 июня.

Напомним, в конце мая в Малиновском райсуде Одессы прокуроры начали объявлять изменен обвинительный акт по делу одесского “Краян”.

Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле овладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.

Расследование детективы НАБУ осуществляют С ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

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