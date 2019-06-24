Суд по делу одесского "Краяна" перешел в стадию дебатов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Суд по делу о завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян” сегодня перешел к стадии дебатов. Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.
По информации пресс-службы САП, в Малиновском районном суде Одессы с участием прокуроров САП сегодня продолжилось рассмотрение уголовного производства в отношении городского головы и других лиц, которым инкриминируется завладение средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.
На сегодняшнем заседании суд объявил о переходе в стадии дебатов, после чего прокурорами САП было начато свое выступление. Продолжение заседания назначено на 10:00 ч. завтра, 25 июня.
Напомним, в конце мая в Малиновском райсуде Одессы прокуроры начали объявлять изменен обвинительный акт по делу одесского “Краян”.
Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле овладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.
Расследование детективы НАБУ осуществляют С ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.