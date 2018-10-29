Санкції РФ торкнуться людей з політичною вагою в Україні та прихованим бізнесом у Росії - експерт

"Я думаю, що тут важливе значення мають, перш за все, фізичні особи. І тут важливо розуміти, що загроза запровадження санкцій буде більш суттєвою, ніж самі санкції для українських фізичних осіб", - зазначив експерт.

З його слів, цих фізичних осіб можна розділити на дві великі групи.

"Перша група, це та, яка відкрито робить бізнес у Росії або з Росією, про яких ми знаємо, про що є публічна інформація. Навряд чи ця група буде таргетуватися росіянами. Я думаю, що таргетуватися буде друга група - та група, яка веде бізнес в Росії або з Росією, але перебуває у стані інкогніто. Тобто, вони є, вони самі знають, що вони працюють в Росії чи з Росією. Росіяни знають про їхнє існування. Але в Україні ми не знаємо. Це люди, які, перш за все, можуть ухвалювати рішення, які мають вплив на українську політику. І для цих людей "засвічення" дуже не бажане", - переконаний експерт.

Устенко вважає, що публікація подібного указу президента РФ Володимира Путіна означає, скоріш за все, послання такого сигналу: "Будьте обережні, ми знаємо про ваш бізнес тут чи з нами. Ми також розуміємо, що від вас залежать рішення, які ви ухвалюєте всередині України. І якщо ви будете діяти не зовсім так, як вам підказує "ваша внутрішня цензура", то ви потрапите у цей список. І будьте впевнені, що ми оприлюднимо цю інформацію, й підтверджувальні свідчення того, що ви співпрацюєте".

Адже, припустив експерт, навряд ці фізособи з України зареєстровані під своїми іменами: є фірми чи офшори, через які вони працюють.

"Я думаю, що це санкції, які направлені, перш за все, на фізосіб, від яких залежить ухвалення політичних рішень у країні. До слова, це класичний приклад із "теорії ігор", - наголосив він.

На думку Устенка, Росія не запровадить повномасштабних санкцій проти української економіки, оскільки всі основні обмеження, які вони хотіли зробити, вже зробили.

"Треба дивитися, що наш об’єм експорту у Росію, на прикладі 2013 року, був на рівні близько 25 млрд дол., то за результатами цього року наш експорт не буде перевищувати 10 млрд дол. Тобто, удвічі менше. Основний удар був завданий, перш за все, по нашій продукції з високим компонентом доданої вартості – по машинобудуванню. Зараз ми реалізуємо на ринки РФ в дуже обмеженій кількості продукцію з відносно високим рівнем доданої вартості. Але в основному ми реалізуємо сировину. І бити по сировині - навряд чи справжній інтерес Росії. Тому що сировинні ринки - глобальні й українські виробники можуть просто переорієнтувати продаж своєї сировини на інші ринки. Це займе певний час, це буде відносно дорого, потребуватиме якихось затрат і напруження, але це можливо зробити", - зазначив він.

"І це розуміють і у Москві, і навряд чи вони підуть на такий крок - якісь широкомасштабні економічні санкції. І навряд чи може бути реалізований сценарій з боку росіян – введення повного ембарго на український експорт. Це ні в наших інтересах, також це і не в їхніх інтересах", - резюмував Устенко.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.