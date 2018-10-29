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Санкции РФ коснутся людей с политическим весом в Украине и скрытым бизнесом в России - эксперт

Санкции РФ коснутся людей с политическим весом в Украине и скрытым бизнесом в России - эксперт

Киев  •  УНН

 • 11767 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Санкции Российской Федерации против Украины будут касаться, скорее всего, физических лиц, которые инкогнито ведут бизнес в России и от которых зависит принятие политических решений в Украине. Такое мнение высказал в комментарии УНН эксперт по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Я думаю, что здесь важную роль играют, прежде всего, физические лица. И здесь важно понимать, что угроза введения санкций будет более существенной, чем сами санкции для украинских физических лиц", - отметил эксперт.

По его словам, этих физических лиц можно разделить на две большие группы.

"Первая группа, это та, которая открыто делает бизнес в России или с Россией, о которых мы знаем, о чем есть публичная информация. Вряд ли эта группа будет таргетироваться россиянами. Я думаю, что таргетироваться будет вторая группа - та группа, которая ведет бизнес в России или с Россией, но находится в состоянии инкогнито. То есть, они есть, они сами знают, что они работают в России или с Россией. Россияне знают об их существовании. Но в Украине мы не знаем. Это люди, которые, прежде всего, могут принимать решения, которые влияют на украинскую политику. И для этих людей то, что их "засветят", очень не желательно", - убежден эксперт.

Устенко считает, что публикация подобного указа президента РФ Владимира Путина означает, скорее всего, послание такого сигнала: "Будьте осторожны, мы знаем о вашем бизнесе здесь или с нами. Мы также понимаем, что от вас зависят решения, которые вы принимаете внутри Украины. И если вы будете действовать не совсем так, как вам подсказывает "ваша внутренняя цензура", то вы попадете в этот список. И будьте уверены, что мы обнародуем эту информацию, и подтверждающие свидетельства того, что вы сотрудничаете".

Ведь, предположил эксперт, вряд ли эти физлица из Украины зарегистрированы под своими именами: есть фирмы или оффшоры, через которые они работают.

"Я думаю, что это санкции, которые направлены, прежде всего, на физических лиц, от которых зависит принятие политических решений в стране. К слову, это классический пример с "теории игр", - подчеркнул он.

По мнению Устенко, Россия не введет полномасштабных санкций против украинской экономики, поскольку все основные ограничения, которые они хотели сделать, уже сделали.

"Надо смотреть, что наш объем экспорта в Россию, на примере 2013 года, был на уровне около 25 млрд долл., то по результатам этого года наш экспорт не будет превышать 10 млрд долл. То есть, вдвое меньше. Основной удар был нанесен, прежде всего, по нашей продукции с высоким компонентом добавленной стоимости - по машиностроению. Сейчас мы реализуем на рынки РФ в очень ограниченном количестве продукцию с относительно высоким уровнем добавленной стоимости. Но в основном мы реализуем сырье. И бить по сырью - вряд ли настоящий интерес России. Потому что сырьевые рынки - глобальные и украинские производители могут просто переориентировать продажу своего сырья на другие рынки. Это займет определенное время, это будет относительно дорого, потребует каких-то затрат и напряжения, но это можно сделать", - отметил он.

"И это понимают и в Москве, и вряд ли они пойдут на такой шаг - какие-то широкомасштабные экономические санкции. И вряд ли может быть реализован сценарий со стороны россиян - введение полного эмбарго на украинский экспорт. Это ни в наших интересах, также это и не в их интересах", - резюмировал Устенко.

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Позже стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввел санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

Позже, в сентябре, СНБО Украины применило специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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