Санду: росія хоче поставити лояльних людей на чолі Молдови і використати її проти України
Київ • УНН
Мая Санду вважає, що Росія хоче вплинути на вибори в Молдові задля встановлення підконтрольного керівництва. Це дозволить Кремлю використати Молдову у війні проти України, втягнувши її.
Президентка Молдови Мая Санду вважає, що росія хоче втрутитися у вибори в Молдові, щоб змінити керівництво країни на підконтрольних людей, а потім використати країну проти України. Про це Санду заявили в під час шоу на Jurnal TV, передає УНН.
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"Ми бачили це безпрецедентне втручання минулого року, і цілком очевидно, що і цього року вона (росія - ред.) намагатиметься вплинути на результат виборів. Ставка кремля полягає в тому, щоб змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, адже інтерес росії зараз - це Україна. Якщо кремль отримає контроль над владою, він використає Молдову проти України", - сказала Санду.
Вона зазначила, що ризики є для України, але в той же час ризики зростають і для Молдови, тому що росія може таким чином втягнути Молдову у війну"
Нагадаємо
Парламент Молдови ухвалив рішення про проведення дострокових виборів 28 вересня. Очікується напружена боротьба за вплив між прозахідною PAS та коаліцією на чолі зі Стояногло.