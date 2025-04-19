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Санду: россия хочет поставить лояльных людей во главе Молдовы и использовать ее против Украины

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Майя Санду считает, что россия хочет повлиять на выборы в Молдове для установления подконтрольного руководства. Это позволит кремлю использовать Молдову в войне против Украины, втянув ее.

Санду: россия хочет поставить лояльных людей во главе Молдовы и использовать ее против Украины

Президент Молдовы Майя Санду считает, что россия хочет вмешаться в выборы в Молдове, чтобы сменить руководство страны на подконтрольных людей, а затем использовать страну против Украины. Об этом Санду заявила во время шоу на Jurnal TV, передает УНН.

Детали

"Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и совершенно очевидно, что и в этом году она (россия - ред.) постарается повлиять на результат выборов. Ставка кремля состоит в том, чтобы сменить руководство страны на людей, которых он может контролировать. И речь идет не только о Молдове, ведь интерес россии сейчас - это Украина. Если кремль получит контроль над властью, он использует Молдову против Украины", - сказала Санду.

Она отметила, что риски есть для Украины, но в то же время риски растут и для Молдовы, потому что Россия может таким образом втянуть Молдову в войну"

Напомним

Парламент Молдовы принял решение о проведении досрочных выборов 28 сентября. Ожидается напряженная борьба за влияние между прозападной PAS и коалицией во главе со Стояногло.

Павел Башинский

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