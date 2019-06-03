Самописці з вертольота Мі-8 проходять відновлення перед експертизою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Самописці з військового вертольоту Мі-8, що впав у Рівненській області, відправлені на відновлення для проведення у подальшому експертизи. Про це УНН розповів обізнаний співрозмовник.
Самописці доставлені на спеціалізоване підприємство у Києві, де вони мають пройти процес відновлення, адже під час падіння та подальшого загоряння гелікоптера зазнали сильного пошкодження. Після цього з них можна буде дістати необхідну інформацію. Самописці буде передано до Міністерства оброни України, де створена за наказом Кабінету міністрів комісія займеться розшифровкою даних, що містяться на самописцях. Ймовірно, що перші відомості комісія зможе отримати вже цього тижня.
Як повідомляв УНН, військова прокуратура перевірить технічний стан Мі-8, який розбився на Рівненщині.
За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів). Основною версією краху військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.