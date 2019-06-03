Самописцы из вертолета Ми-8 проходят восстановление перед экспертизой

Самописцы доставлены на специализированное предприятие в Киеве, где они должны пройти процесс восстановления, ведь при падении и последующего возгорания вертолета были сильно повреждены. После этого из них можно будет получить необходимую информацию. Самописцы будут переданы в Министерство обороны Украины, где созданная по приказу Кабинета министров комиссия займется расшифровкой данных, содержащихся на самописцах. Вероятно, что первые сведения комиссия сможет получить уже на этой неделе.

Как сообщал УНН, военная прокуратура проверит техническое состояние Ми-8, который разбился в Ровенской области.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов). Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.