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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109142 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136313 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144064 просмотра

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Самописцы из вертолета Ми-8 проходят восстановление перед экспертизой

Самописцы из вертолета Ми-8 проходят восстановление перед экспертизой

Киев  •  УНН

 • 15775 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Самописцы с военного вертолета Ми-8, упавшего в Ровенской области, отправлены на восстановление для проведения в дальнейшем экспертизы. Об этом УНН рассказал осведомленный источник.

Самописцы доставлены на специализированное предприятие в Киеве, где они должны пройти процесс восстановления, ведь при падении и последующего возгорания вертолета были сильно повреждены. После этого из них можно будет получить необходимую информацию. Самописцы будут переданы в Министерство обороны Украины, где созданная по приказу Кабинета министров комиссия займется расшифровкой данных, содержащихся на самописцах. Вероятно, что первые сведения комиссия сможет получить уже на этой неделе.

Как сообщал УНН, военная прокуратура проверит техническое состояние Ми-8, который разбился в Ровенской области.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов). Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.

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