Сайт норвезького парламенту став об’єктом хакерської атаки з боку рф

Сайт норвезького парламенту став об’єктом DDoS-атаки, відповідальність за яку взяло на себе російське хакерське угруповання. Про це повідомляє Sweden Herald, передає УНН.

Вебсайт парламенту Норвегії частково недоступний з 15:00. Це так звана DDoS-атака, в результаті якої веб-сайт перевантажено - пише видання.

Російське хакерське угруповання взяло відповідальність за атаку, заявивши, що збій триватиме три години.

Норвегія останніми роками стала об'єктом кількох кібератак, зокрема на BankID, Шведське управління з питань робочого середовища та, минулого року, на греблю Бремангер, яку відкрили, щоб вода вільно текла протягом чотирьох годин. Стортинг також став об'єктом хакерської атаки у 2020 році - додає видання.

Нагадаємо

Проросійське хакерське угруповання Server Killers здійснило серію масштабних кібератак на урядовий сектор Норвегії, внаслідок яких десятки державних сервісів були недоступними протягом трьох днів.