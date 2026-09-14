Сайт норвезького парламенту став об’єктом хакерської атаки з боку рф
Київ • УНН
Сайт норвезького парламенту частково недоступний через DDoS-атаку. Відповідальність за неї взяло російське хакерське угруповання.
Сайт норвезького парламенту став об’єктом DDoS-атаки, відповідальність за яку взяло на себе російське хакерське угруповання. Про це повідомляє Sweden Herald, передає УНН.
Вебсайт парламенту Норвегії частково недоступний з 15:00. Це так звана DDoS-атака, в результаті якої веб-сайт перевантажено
Російське хакерське угруповання взяло відповідальність за атаку, заявивши, що збій триватиме три години.
Норвегія останніми роками стала об'єктом кількох кібератак, зокрема на BankID, Шведське управління з питань робочого середовища та, минулого року, на греблю Бремангер, яку відкрили, щоб вода вільно текла протягом чотирьох годин. Стортинг також став об'єктом хакерської атаки у 2020 році
Нагадаємо
Проросійське хакерське угруповання Server Killers здійснило серію масштабних кібератак на урядовий сектор Норвегії, внаслідок яких десятки державних сервісів були недоступними протягом трьох днів.