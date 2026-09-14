Сайт норвежского парламента стал объектом хакерской атаки со стороны рф

Сайт норвежского парламента стал объектом DDoS-атаки, ответственность за которую взяла на себя российская хакерская группировка. Об этом сообщает Sweden Herald, передает УНН.

Веб-сайт парламента Норвегии частично недоступен с 15:00. Это так называемая DDoS-атака, в результате которой веб-сайт перегружен - пишет издание.

Российская хакерская группировка взяла на себя ответственность за атаку, заявив, что сбой продлится три часа.

Норвегия в последние годы стала объектом нескольких кибератак, в частности на BankID, Шведское управление по вопросам рабочей среды и, в прошлом году, на дамбу Бремангер, которую открыли, чтобы вода свободно текла в течение четырех часов. Стортинг также стал объектом хакерской атаки в 2020 году - добавляет издание.

Напомним

Пророссийская хакерская группировка Server Killers осуществила серию масштабных кибератак на правительственный сектор Норвегии, в результате которых десятки государственных сервисов были недоступны в течение трех дней.