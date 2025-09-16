Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон

$41.230.05
12:18 • 2824 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 12077 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 22659 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 14818 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 23863 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 25774 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 14470 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 31710 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23220 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 59633 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 6764 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 13732 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 21312 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 26167 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 10698 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 1026 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 22656 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 23861 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 25772 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 31709 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Державний кордон України
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 4640 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 42769 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 42112 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 46995 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 52345 перегляди
The New York Times
Північний потік
БМ-30 «Смерч»
Свіфт
Шахед-136

Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон

Київ • УНН

 • 338 перегляди

У Польщі, за даними джерел, ракета з винищувача F-16, що намагався збити безпілотник, врізалася в будинок у Вириках. Прокуратура та Міноборони не розкривають інформацію, але джерела стверджують, що це була ракета AIM-120 AMRAAM зі збоєм системи наведення.

Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон

У Польщі прокуратура не розкриває інформацію про "невідомий літаючий об'єкт", уламки якого врізалися в будинок у Вириках Люблінського воєводства, Міністерство національної оборони країни також мовчить, але, за даними джерел, це була ракета, випущена з польського винищувача F-16, який намагався збити безпілотник, що летів - у нього вийшла з ладу система наведення, повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня відбулося безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Цілі безпілотники або їх фрагменти знайшли в різних місцях на сході Польщі. Більшість із 17 виявлених безпілотників були так званими "хибними цілями", які не завдали жодної шкоди. За винятком одного випадку: у селі Вирики-Воля неподалік Володави, неподалік кордону з білоруссю, де "невідомий літаючий об'єкт" - як його називає Люблінська прокуратура - завдав шкоди приватному будинку. Він пошкодив дах і пробив стелю. Господарі будинку вижили - власниця будинку повідомила ЗМІ, що встигла залишити свою спальню за кілька хвилин до того, як у неї впали уламки.

Після перевірки Люблінська прокуратура за підтримки експертів легко ідентифікувала залишки 17 безпілотників. Проте вона відмовляється коментувати, що саме впало у Вириках, пише видання. "На цей момент об'єкт не ідентифікований ні як безпілотник, ні як його фрагменти", - ідеться в лаконічній заяві.

"На цей момент я не можу точно сказати, що впало на будинок у Вириках; ведеться розслідування, і ми чекаємо на висновки експертів", - відповіла прокурор Агнешка Кемпка, прессекретар Люблінської окружної прокуратури, військовий підрозділ якої розслідує масований удар безпілотників у Польщі. Висновок дасть спеціальний експерт, спеціаліст із військової зброї.

Що засвідчили перевірки на місці? "Вони відповіли на деякі питання, але я не можу надати цієї інформації. Це рішення особи, яка проводить розслідування", - додає прокурор Кемпка.

За даними Rz у найважливіших державних структурах, що займаються державною безпекою, у будинок потрапила ракета з польського винищувача F-16, який був використаний для збиття дрона

- ідеться у публікації.

Заступник міністра національної оборони Цезар Томчик минулого тижня визнав, що збиття трьох безпілотників підтверджено. Він не назвав точне місце.

"Це була ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту стався збій у системі наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вона не активувалася і не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні пристрої підривників", - зазначає одне з джерел видання. "Був російський авіаудар, і польська сторона оборонялася", - відразу додав співрозмовник видання.

Нагадаємо

Генеральний штаб Польщі оголосив про початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів в Польщі

Юлія Шрамко

Новини Світу
Білорусь
НАТО
F-16 Fighting Falcon
Польща