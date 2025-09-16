Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон

У Польщі прокуратура не розкриває інформацію про "невідомий літаючий об'єкт", уламки якого врізалися в будинок у Вириках Люблінського воєводства, Міністерство національної оборони країни також мовчить, але, за даними джерел, це була ракета, випущена з польського винищувача F-16, який намагався збити безпілотник, що летів - у нього вийшла з ладу система наведення, повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня відбулося безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Цілі безпілотники або їх фрагменти знайшли в різних місцях на сході Польщі. Більшість із 17 виявлених безпілотників були так званими "хибними цілями", які не завдали жодної шкоди. За винятком одного випадку: у селі Вирики-Воля неподалік Володави, неподалік кордону з білоруссю, де "невідомий літаючий об'єкт" - як його називає Люблінська прокуратура - завдав шкоди приватному будинку. Він пошкодив дах і пробив стелю. Господарі будинку вижили - власниця будинку повідомила ЗМІ, що встигла залишити свою спальню за кілька хвилин до того, як у неї впали уламки.

Після перевірки Люблінська прокуратура за підтримки експертів легко ідентифікувала залишки 17 безпілотників. Проте вона відмовляється коментувати, що саме впало у Вириках, пише видання. "На цей момент об'єкт не ідентифікований ні як безпілотник, ні як його фрагменти", - ідеться в лаконічній заяві.

"На цей момент я не можу точно сказати, що впало на будинок у Вириках; ведеться розслідування, і ми чекаємо на висновки експертів", - відповіла прокурор Агнешка Кемпка, прессекретар Люблінської окружної прокуратури, військовий підрозділ якої розслідує масований удар безпілотників у Польщі. Висновок дасть спеціальний експерт, спеціаліст із військової зброї.

Що засвідчили перевірки на місці? "Вони відповіли на деякі питання, але я не можу надати цієї інформації. Це рішення особи, яка проводить розслідування", - додає прокурор Кемпка.

За даними Rz у найважливіших державних структурах, що займаються державною безпекою, у будинок потрапила ракета з польського винищувача F-16, який був використаний для збиття дрона - ідеться у публікації.

Заступник міністра національної оборони Цезар Томчик минулого тижня визнав, що збиття трьох безпілотників підтверджено. Він не назвав точне місце.

"Це була ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту стався збій у системі наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вона не активувалася і не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні пристрої підривників", - зазначає одне з джерел видання. "Був російський авіаудар, і польська сторона оборонялася", - відразу додав співрозмовник видання.

Нагадаємо

Генеральний штаб Польщі оголосив про початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів в Польщі