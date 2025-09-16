Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон
Киев • УНН
В Польше, по данным источников, ракета с истребителя F-16, пытавшегося сбить беспилотник, врезалась в дом в Вырыках. Прокуратура и Минобороны не раскрывают информацию, но источники утверждают, что это была ракета AIM-120 AMRAAM со сбоем системы наведения.
В Польше прокуратура не раскрывает информацию о "неизвестном летающем объекте", обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства, Министерство национальной обороны страны также молчит, но, по данным источников, это была ракета, выпущенная из польского истребителя F-16, который пытался сбить летевший беспилотник - у него вышла из строя система наведения, сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Целые беспилотники или их фрагменты нашли в разных местах на востоке Польши. Большинство из 17 обнаруженных беспилотников были так называемыми "ложными целями", которые не нанесли никакого вреда. За исключением одного случая: в селе Вырыки-Воля недалеко от Володавы, недалеко от границы с беларусью, где "неизвестный летающий объект" - как его называет Люблинская прокуратура - нанес ущерб частному дому. Он повредил крышу и пробил потолок. Хозяева дома выжили - владелица дома сообщила СМИ, что успела покинуть свою спальню за несколько минут до того, как в нее упали обломки.
После проверки Люблинская прокуратура при поддержке экспертов легко идентифицировала остатки 17 беспилотников. Однако она отказывается комментировать, что именно упало в Вырыках, пишет издание. "На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты", - говорится в лаконичном заявлении.
"На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках; ведется расследование, и мы ждем выводов экспертов", - ответила прокурор Агнешка Кемпка, пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры, военное подразделение которой расследует массированный удар беспилотников в Польше. Заключение даст специальный эксперт, специалист по военному оружию.
Что показали проверки на месте? "Они ответили на некоторые вопросы, но я не могу предоставить эту информацию. Это решение лица, проводящего расследование", - добавляет прокурор Кемпка.
По данным Rz в важнейших государственных структурах, занимающихся государственной безопасностью, в дом попала ракета с польского истребителя F-16, который был использован для сбития дрона
Заместитель министра национальной обороны Цезарь Томчик на прошлой неделе признал, что сбитие трех беспилотников подтверждено. Он не назвал точное место.
"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не активировалась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей", - отмечает один из источников издания. "Был российский авиаудар, и польская сторона оборонялась", - сразу добавил собеседник издания.
Напомним
Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.