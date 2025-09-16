$41.230.05
12:18 • 2840 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 12118 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 22728 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 14853 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 23915 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 25813 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 14481 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 31734 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23221 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 59642 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон

Киев • УНН

 438 просмотра

В Польше, по данным источников, ракета с истребителя F-16, пытавшегося сбить беспилотник, врезалась в дом в Вырыках. Прокуратура и Минобороны не раскрывают информацию, но источники утверждают, что это была ракета AIM-120 AMRAAM со сбоем системы наведения.

Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон

В Польше прокуратура не раскрывает информацию о "неизвестном летающем объекте", обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства, Министерство национальной обороны страны также молчит, но, по данным источников, это была ракета, выпущенная из польского истребителя F-16, который пытался сбить летевший беспилотник - у него вышла из строя система наведения, сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Целые беспилотники или их фрагменты нашли в разных местах на востоке Польши. Большинство из 17 обнаруженных беспилотников были так называемыми "ложными целями", которые не нанесли никакого вреда. За исключением одного случая: в селе Вырыки-Воля недалеко от Володавы, недалеко от границы с беларусью, где "неизвестный летающий объект" - как его называет Люблинская прокуратура - нанес ущерб частному дому. Он повредил крышу и пробил потолок. Хозяева дома выжили - владелица дома сообщила СМИ, что успела покинуть свою спальню за несколько минут до того, как в нее упали обломки.

После проверки Люблинская прокуратура при поддержке экспертов легко идентифицировала остатки 17 беспилотников. Однако она отказывается комментировать, что именно упало в Вырыках, пишет издание. "На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты", - говорится в лаконичном заявлении.

"На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках; ведется расследование, и мы ждем выводов экспертов", - ответила прокурор Агнешка Кемпка, пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры, военное подразделение которой расследует массированный удар беспилотников в Польше. Заключение даст специальный эксперт, специалист по военному оружию.

Что показали проверки на месте? "Они ответили на некоторые вопросы, но я не могу предоставить эту информацию. Это решение лица, проводящего расследование", - добавляет прокурор Кемпка.

По данным Rz в важнейших государственных структурах, занимающихся государственной безопасностью, в дом попала ракета с польского истребителя F-16, который был использован для сбития дрона

- говорится в публикации.

Заместитель министра национальной обороны Цезарь Томчик на прошлой неделе признал, что сбитие трех беспилотников подтверждено. Он не назвал точное место.

"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не активировалась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей", - отмечает один из источников издания. "Был российский авиаудар, и польская сторона оборонялась", - сразу добавил собеседник издания.

Напомним

Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Беларусь
НАТО
F-16 Fighting Falcon
Польша