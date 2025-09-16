Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон

В Польше прокуратура не раскрывает информацию о "неизвестном летающем объекте", обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства, Министерство национальной обороны страны также молчит, но, по данным источников, это была ракета, выпущенная из польского истребителя F-16, который пытался сбить летевший беспилотник - у него вышла из строя система наведения, сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Целые беспилотники или их фрагменты нашли в разных местах на востоке Польши. Большинство из 17 обнаруженных беспилотников были так называемыми "ложными целями", которые не нанесли никакого вреда. За исключением одного случая: в селе Вырыки-Воля недалеко от Володавы, недалеко от границы с беларусью, где "неизвестный летающий объект" - как его называет Люблинская прокуратура - нанес ущерб частному дому. Он повредил крышу и пробил потолок. Хозяева дома выжили - владелица дома сообщила СМИ, что успела покинуть свою спальню за несколько минут до того, как в нее упали обломки.

После проверки Люблинская прокуратура при поддержке экспертов легко идентифицировала остатки 17 беспилотников. Однако она отказывается комментировать, что именно упало в Вырыках, пишет издание. "На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты", - говорится в лаконичном заявлении.

"На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках; ведется расследование, и мы ждем выводов экспертов", - ответила прокурор Агнешка Кемпка, пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры, военное подразделение которой расследует массированный удар беспилотников в Польше. Заключение даст специальный эксперт, специалист по военному оружию.

Что показали проверки на месте? "Они ответили на некоторые вопросы, но я не могу предоставить эту информацию. Это решение лица, проводящего расследование", - добавляет прокурор Кемпка.

По данным Rz в важнейших государственных структурах, занимающихся государственной безопасностью, в дом попала ракета с польского истребителя F-16, который был использован для сбития дрона - говорится в публикации.

Заместитель министра национальной обороны Цезарь Томчик на прошлой неделе признал, что сбитие трех беспилотников подтверждено. Он не назвал точное место.

"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не активировалась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей", - отмечает один из источников издания. "Был российский авиаудар, и польская сторона оборонялась", - сразу добавил собеседник издания.

Напомним

Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.