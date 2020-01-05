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Рятувальники перевірили стан церков напередодні Різдва

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Напередодні одного з найбільших релігійних свят – Різдва Христового, рятувальники ДСНС провели низку заходів, спрямованих на гарантування пожежної та техногенної безпеки у церквах, а також заходів з попередження виникнення надзвичайних подій у храмах під час богослужінь, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, фахівці Білокуракинського міськрайонного відділу Головного управління ДСНС у Луганській області провели інструктажі з пожежної безпеки з настоятелями Свято-Тихонівського храму. Священнослужителям рятувальники пояснили як мають бути оброблені дерев’яні конструкції будівель храму, нагадали, що засоби пожежогасіння мають бути справні, а евакуаційні виходи завжди доступні. Також було наголошено на систематичній перевірці стану електрогосподарства та електроустановок у храмах.

На Полтавщині фахівці ДСНС провели додаткові протипожежні інструктажі зі священнослужителями культових споруд в смт Козельщина. Під час спілкування рятувальники нагадали представникам духовенства правила пожежної безпеки, правила поведінки під час пожежі, евакуації, використання первинних засобів пожежогасіння. Також, рятувальники поповнили наочними агітаційними матеріалами куточки безпеки культових споруд та вручили тематичні листівки.

У свою чергу, співробітники 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо попередження виникнення пожеж під час підготовки та проведення Різдвяних святкових служб із Духовенством Покровського Благочиння Горлівської Єпархії, а працівники Управління ДСНС у Волинській області провели зустрічі зі священнослужителями у релігійних закладах міста Володимира-Волинського.

Загалом, подібні заходи відбулися в усіх областях України, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, у результаті пожежі в Київській області загинуло 3 людини.

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