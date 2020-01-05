Спасатели проверили состояние церквей накануне Рождества
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Накануне одного из самых больших религиозных праздников - Рождества Христова, спасатели ГСЧС провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, специалисты Белокуракинского районного отдела Главного управления ГСЧС в Луганской области провели инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями Свято-Тихоновского храма. Священнослужителям спасатели объяснили как должны быть обработаны деревянные конструкции зданий храма, напомнили, что средства пожаротушения должны быть исправны, а эвакуационные выходы всегда доступны. Также было отмечено о систематической проверке состояния электрохозяйства и электроустановок в храмах.
В Полтавской области специалисты ГСЧС провели дополнительные противопожарные инструктажи со священнослужителями культовых сооружений в пгт Козельщина. Во время общения спасатели напомнили представителям духовенства правила пожарной безопасности, правила поведения во время пожара, эвакуации, использование первичных средств пожаротушения. Также, спасатели пополнили наглядными агитационными материалами уголки безопасности культовых сооружений и вручили тематические листовки.
В свою очередь, сотрудники 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области провели информационно-разъяснительную работу по предупреждению возникновения пожаров во время подготовки и проведения Рождественских праздничных служб по духовенством Покровского благочиния Горловской Епархии, а работники Управления ДСНС в Волынской области провели встречи со священнослужителями в религиозных заведениях города Владимира-Волынского.
В общем, подобные мероприятия прошли во всех областях Украины, сообщили в ГСЧС.
Напомним, в результате пожара в Киевской области погибли 3 человека.