В результаті пожежі в Київській області загинуло 3 людини - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вночі у Київській області внаслідок пожежі на дачному кооперативі загинуло 3 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.
“5 січня о 00 год. 14 хв. у с. Раківка Вишгородського району на території дачного кооперативу Сади — 2 в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лише через дві с половиною години, о 02 год. 40 хв. пожежу було ліквідовано на площі 56 м2.
До гасіння залучалося 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок пожежі у Дніпрі постраждали двоє осіб.