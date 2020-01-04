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Внаслідок пожежі у Дніпрі постраждали двоє осіб

Внаслідок пожежі у Дніпрі постраждали двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У Дніпрі внаслідок пожежі постраждало 2 особи, з них 1 особу врятовано. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

“4-го січня о 20:56 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у приватному будинку на вулиці Доватора Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. На місце події направлено рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю фахівців Служби порятунку „101“ встановлено, що загорання виникло на першому поверсі двоповерхового приватного будинку”, — йдеться у повідомленні.

“Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували власницю будинку, 1962 року народження, яку власноруч винесли на свіже повітря. Також на пожежі постраждав син власниці, громадянин 1992 року народження. Жінку та чоловіка з попереднім діагнозом „отруєння продуктами горіння“ працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до міської багатопрофільної клінічної лікарні № 4”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 30 кв. метрів.

Рятувальники локалізували пожежу о 21:27, а ліквідували о 21:56.

До ліквідації пожежі залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, у Тернопільській області через пожежу в клубі 8 дітей отримали опіки та були госпіталізовані.

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