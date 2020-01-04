В результате пожара в Днепре пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Днепре в результате пожара пострадали 2 человека, из них 1 человек спасен. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“4-го января в 20:56 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном доме на улице Доватора Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. На место происшествия направлены спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию специалистов Службы спасения „101“ установлено, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного частного дома”, — говорится в сообщении.
“Во время ликвидации пожара пожарные спасли хозяйку дома, 1962 года, которую собственноручно вынесли на свежий воздух. Также на пожаре пострадал сын хозяйки, гражданин 1992 года рождения. Женщину и мужчину с предварительным диагнозом „отравление продуктами горения“ работники скорой медицинской помощи госпитализировали в городской многопрофильной клинической больницы № 4”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что огнем повреждено домашнее имущество на площади 30 кв. метров.
Спасатели локализовали пожар в 21:27, а ликвидировали в 21:56.
К ликвидации пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Напомним, в Тернопольской области из-за пожара в клубе 8 детей получили ожоги и были госпитализированы.