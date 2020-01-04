В результате пожара в Днепре пострадали два человека

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 17681 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116510 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122267 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120625 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140943 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109650 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110473 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109654 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132102 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130808 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В результате пожара в Днепре пострадали два человека

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КИЕВ. 5 января. УНН. В Днепре в результате пожара пострадали 2 человека, из них 1 человек спасен. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

“4-го января в 20:56 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном доме на улице Доватора Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. На место происшествия направлены спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию специалистов Службы спасения „101“ установлено, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного частного дома”, — говорится в сообщении.

“Во время ликвидации пожара пожарные спасли хозяйку дома, 1962 года, которую собственноручно вынесли на свежий воздух. Также на пожаре пострадал сын хозяйки, гражданин 1992 года рождения. Женщину и мужчину с предварительным диагнозом „отравление продуктами горения“ работники скорой медицинской помощи госпитализировали в городской многопрофильной клинической больницы № 4”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что огнем повреждено домашнее имущество на площади 30 кв. метров.

Спасатели локализовали пожар в 21:27, а ликвидировали в 21:56.

К ликвидации пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в Тернопольской области из-за пожара в клубе 8 детей получили ожоги и были госпитализированы.

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