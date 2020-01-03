У Тернопільській області сталась пожежа у клубі: 8 дітей госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Тернопільській області через пожежу в клубі 8 дітей отримали опіки та були госпіталізовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України Facebook.
Так, о 17:40 до рятувальників надійшло повідомлення про хлопок невідомого походження з подальшим горінням у приміщенні клубу в селі Угринів Підгаєцького району.
“О 17:58 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, а о 18:10 повністю ліквідовано на площі 30 кв.м. Внаслідок даної події 8 дітей госпіталізовано до лікарні з опіками”, — йдеться в повідомленні.
Також, на місці події працює оперативна група ДСНС у Тернопільській області, слідча оперативна група Національної поліції та газова служба.
Обставини встановлюються.
Нагадаємо, в місті Токмак на Запоріжжі оголосили день жалоби через загибель двох дітей на пожежі.