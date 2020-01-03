На Запоріжжі оголосили траур через смерть дітей на пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В місті Токмак на Запоріжжі оголосили день жалоби через загибель двох дітей на пожежі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Токмацької міської ради.
"…у зв'язку з людськими жертвами в результаті пожежі, що сталася в місті Токмак 2 січня 2020 року: оголосити 3 січня 2020 року в місті Токмак День жалоби", - йдеться в розпорядженні міського голови Ігоря Котелевського.
Також в розпорядженні йдеться про забезпечення приспускання Державного Прапора України на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що перебувають у функціональному підпорядкуванні та скасування розважально-концертних заходів та спортивних змагань.
Як раніше повідомляв УНН, у місті Токмак Запорізької області двоє дітей померли у лікарні від отруєння продуктами горіння, яке отримали під час пожежі у квартирі.