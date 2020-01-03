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На Запоріжжі оголосили траур через смерть дітей на пожежі

На Запоріжжі оголосили траур через смерть дітей на пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. В місті Токмак на Запоріжжі оголосили день жалоби через загибель двох дітей на пожежі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Токмацької міської ради.

"…у зв'язку з людськими жертвами в результаті пожежі, що сталася в місті Токмак 2 січня 2020 року: оголосити 3 січня 2020 року в місті Токмак День жалоби", - йдеться в розпорядженні міського голови Ігоря Котелевського.

Також в розпорядженні йдеться про забезпечення приспускання Державного Прапора України на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що перебувають у функціональному підпорядкуванні та скасування розважально-концертних заходів та спортивних змагань.

Як раніше повідомляв УНН, у місті Токмак Запорізької області двоє дітей померли у лікарні від отруєння продуктами горіння, яке отримали під час пожежі у квартирі.

Українські Національні Новини

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