В Запорожской области объявили траур из-за смерти детей на пожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В городе Токмак на Запорожье объявили день траура из-за гибели двух детей на пожаре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Токмакского городского совета.
"... в связи с человеческими жертвами в результате пожара, произошедшего в городе Токмак 2 января 2020 года: объявить 3 января 2020 года в городе Токмак День траура", - говорится в распоряжении городского головы Игоря Котелевского.
Также в распоряжении говорится об обеспечении приспускания Государственного Флага Украины на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в функциональном подчинении и отмене развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.
Как ранее сообщал УНН, в городе Токмак Запорожской области двое детей умерли в больнице от отравления продуктами горения, которое получили во время пожара в квартире.