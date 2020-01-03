В Тернопольской области произошел пожар в клубе: 8 детей госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Тернопольской области из-за пожара в клубе 8 детей получили ожоги и были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины Facebook.
Так, в 17:40 спасателям поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения с последующим горением в помещении клуба в селе Угринов Пидгаецкого района.
"В 17:58 подразделениями ГСЧС пожар локализован, а в 18:10 полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. Вследствие данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.
Также, на месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС в Тернопольской области, следственная оперативная группа Национальной полиции и газовая служба.
Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в городе Токмак на Запорожье объявили день траура из-за гибели двух детей на пожаре.