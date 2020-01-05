В результате пожара в Киевской области погибли 3 человека - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Ночью в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
“5 января в 00 час. 14 мин. в с. Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады — 2 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что лишь спустя два с половиной часа, в 02 ч. 40 мин. пожар был ликвидирован на площади 56 м2.
К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним, в результате пожара в Днепре пострадали два человека.