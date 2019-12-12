Рябошапка заявив, що замовники вбивства Шеремета не встановлені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У справі про вбивство Павла Шеремта встановлені лише виконавці злочину. Про це сказав на брифінгу щодо вбивства журналіста Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Хочу сказати, що це ще тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували і, власне, вчинили вбивство. Країна ще має почути відповідь на питання про те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Сподіваюся, країна отримає відповідь на це запитання також”, — сказав Рябошапка.
Раніше у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
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Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Окрім того, з’явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета.
Також, раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.