Рябошапка заявил, что заказчики убийства Шеремета не установлены

"Хочу сказать, что это еще только своего рода первые шаги в раскрытии преступления, поскольку было установлено только тех лиц, которые планировали и, собственно, совершили убийство. Стране еще предстоит услышать ответ на вопрос о том, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления. Надеюсь, страна получит ответ на этот вопрос также", - сказал Рябошапка.

Ранее в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

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Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.

Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.