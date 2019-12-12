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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 37520 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101521 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 135022 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139772 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 168267 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115268 просмотра

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Рябошапка заявил, что заказчики убийства Шеремета не установлены

Рябошапка заявил, что заказчики убийства Шеремета не установлены

Киев  •  УНН

 • 12184 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В деле об убийстве Павла Шеремта установлены только исполнители преступления. Об этом сказал на брифинге по убийству журналиста Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Хочу сказать, что это еще только своего рода первые шаги в раскрытии преступления, поскольку было установлено только тех лиц, которые планировали и, собственно, совершили убийство. Стране еще предстоит услышать ответ на вопрос о том, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления. Надеюсь, страна получит ответ на этот вопрос также", - сказал Рябошапка.

Ранее в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

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Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.

Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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