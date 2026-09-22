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Рубіо закликав розібратися з випадками, коли судна США зазнавали атак з боку України

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Марко Рубіо висловив занепокоєння ударами України по кораблях і нафтових поставках, пов’язаних зі США. Він закликав вирішити цю проблему.

Рубіо закликав розібратися з випадками, коли судна США зазнавали атак з боку України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що атаки з боку України на кораблі, пов'язані з США, та американські поставки нафти, викликають занепокоєння. Про це Рубіо сказав в ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

Більша частина зростання цін на нафту за останні кілька тижнів, яка зараз стабілізувалася, пов’язана з Чорним морем, Україною та росією, а також Єменом і хуситами. Отже, це дві речі, які дійсно спричинили більшу частину зростання, яке ми спостерігали близько тижня тому

- сказав Рубіо.

За його словами, Україна каже: "щоночі по Києву запускають ракети, які влучають у цивільних. Нам потрібно відповідати".

Я гадаю, ви бачили атаку 5000 безпілотників на москву або росію близько 48 годин тому з їхнього боку. З іншого боку, це справді має свій вплив. Однак єдине, що нас турбує, це те, що за останні кілька місяців у кількох випадках цілями ставали кораблі, пов'язані з США, та американські поставки нафти. Мабуть, ненавмисно, але все ж це ставало ціллю з боку України. І це те, що потрібно вирішити. Ми не можемо допустити, щоб це відбувалося

- додав Рубіо.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, як очікується, наполягатиме на домовленості про взаємне припинення ударів України та росії по енергетичній інфраструктурі.

Павло Башинський

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