Рубио призвал разобраться со случаями, когда суда США подвергались атакам со стороны Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что атаки со стороны Украины на связанные с США суда и американские поставки нефти вызывают обеспокоенность. Об этом Рубио сказал в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Большая часть роста цен на нефть за последние несколько недель, который сейчас стабилизировался, связана с Черным морем, Украиной и Россией, а также Йеменом и хуситами. Итак, это две вещи, которые действительно стали причиной большей части роста, который мы наблюдали около недели назад - сказал Рубио.

По его словам, Украина говорит: "каждую ночь по Киеву запускают ракеты, которые попадают в гражданских. Нам нужно отвечать".

Думаю, вы видели атаку 5000 беспилотников на Москву или Россию около 48 часов назад с их стороны. С другой стороны, это действительно оказывает свое влияние. Однако единственное, что нас беспокоит, это то, что за последние несколько месяцев в нескольких случаях целями становились связанные с США суда и американские поставки нефти. Вероятно, непреднамеренно, но все же это становилось целью со стороны Украины. И это необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило - добавил Рубио.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, как ожидается, будет настаивать на договоренности о взаимном прекращении ударов Украины и России по энергетической инфраструктуре.