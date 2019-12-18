РПЦ вважає, що в Україні "необхідно переглянути релігійне законодавство"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українські закони, що стосуються захисту прав віруючих, нібито “повинні бути переглянуті, так як можуть бути такими, що дискримінують”. Такою думкою поділився з російським агентством ТАСС в середу голова Синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв), пише УНН.
“Ймовірно, необхідний перегляд релігійного законодавства України, тому що в своєму теперішньому вигляді воно не забезпечує достатній захист прав віруючих і може вважатися дискримінаційним. Щиро сподіваюся, що влада України знайде в собі політичну волю доопрацювати дискримінаційне законодавство і утримати свою країну від подальшого розвитку міжконфесійного протистояння і ділення власних громадян за ознакою “свій — чужий”, — вирішив заявити він.
Варто додати, що Верховний суд дозволив Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ) зберегти свою назву.
Згодом, у Міністерстві культури України виступили з заявою, де вказувалося, що Верховний Суд не ухвалював дозволу Українській Православній Церкві Московського Патріархату (УПЦ МП) не змінювати свою назву.