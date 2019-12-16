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Верховний Суд дозволив УПЦ МП зберегти нинішню назву

Верховний Суд дозволив УПЦ МП зберегти нинішню назву

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховний суд дозволив Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ) зберегти свою назву. Про це йдеться в рішенні суду, пише УНН.

Таким чином, суд залишив без задоволення касаційну скаргу Міністерства культури України про перейменування УПЦ МП, яка повинна була вказати в своїй назві на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ). Українська православна церква МП вказує, що “вона є незалежною від РПЦ релігійною організацією, оскільки томос їй було надано ще в 1990 році”.

Верховний суд підтримав позицію двох попередніх судів, які вже задовольнили заяву предстоятеля УПЦ МП і керівника Київської митрополії Онуфрія про заборону державним відомствам і їхнім відокремленим підрозділам, а також реєстраторам і нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії. Зокрема, заборона на зміни реєстрації церкви поширюється на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі, духовні семінарії, училища та академії, що знаходяться у віданні УПЦ МП.

“Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, які встановили, що застосування заходів забезпечення цього позову шляхом заборони вчинення всім уповноваженим реєстраційним органам будь-яких реєстраційних дій щодо відомостей в ЄДР про Київську Митрополію УПЦ та її структурні релігійні організації до вирішення даного спору по суті заявлених позовних вимог”, — йдеться у постанові Верховного суду.

Раніше стало відомо, що у лині Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва постановив апеляційну скаргу Міністерства культури України залишити без задоволення та заборонив усім суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо УПЦ МП.

Згодом, у Православній церкві України прокоментували процес перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Також, у червні, суд за позовом УПЦ МП відкрив провадження щодо незаконності реєстрації ПЦУ.

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