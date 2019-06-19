Суд за позовом УПЦ МП відкрив провадження щодо незаконності реєстрації ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Окружним адміністративним судом міста Києва було відкрито провадження у справі за позовом Київської Митрополії Української Православної Церкви Московського патріархату до Міністерства культури України та Державного реєстратора КП “Центр правової допомоги та реєстрації” щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на Синодальний Юридичний відділ, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, 18 червня 2019 року Окружним адміністративним судом міста Києва було прийнято до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі на підставі пред’явленого Київською Митрополією Української Православної Церкви Московського патріархату позову про визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити дії.
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“Позовна заява Київської Митрополії Української Православної Церкви вмотивована допущенням істотних порушень чинного на момент проведення державної реєстрації створення юридичної особи законодавства України, а також вчиненням відповідачами в адміністративній справі протиправних дій, у зв’язку з чим, на думку Київської Митрополії Української Православної Церкви, рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації створення юридичної особи із найменуванням „Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)“ та відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має бути скасовано судом”, — відзначили у прес-службі УПЦ МП.
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Наразі Київською Митрополією Української Православної Церкви Московського патріархату вчиняються підготовчі дії до участі у розгляді цієї адміністративної справи та, зокрема, швидкого реагування на будь-які процесуальні дії, що будуть вчинятись іншими учасниками такого судового процесу, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 січня 2019 року, Державним реєстратором КП “Центр правової допомоги та реєстрації” було проведено державну реєстрацію створення Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ) як юридичної особи із таким найменуванням: “Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)”.