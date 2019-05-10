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Глава ПЦУ Епіфаній зустрівся з главою УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Києві, 9 травня, під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні Митрополит Київський і всієї України та предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Православної церкви України.

Як зазначається на сайті ПЦУ, "у меморіальних заходах також узяли участь ветерани Другої світової війни, Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інші офіційні особи, представники духовенства та громадськості".

А після пам'ятних заходів Епіфаній поспілкувався з людьми, які долучилися до вшанування.

Про що саме розмовляли Епіфаній з Онуфрієм у прес-службі - не повідомили.

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Як повідомляв УНН, раніше УПЦ МП вирішила закликати Вселенського патріарха скасувати Томос, після чого у Кабміні відреагували на цей заклик. 

Нагадаємо, у ПЦУ переконані, що будуть визнані Російською православною церквою.

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5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі.

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