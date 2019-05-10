Глава ПЦУ Епіфаній зустрівся з главою УПЦ МП

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Києві, 9 травня, під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні Митрополит Київський і всієї України та предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Православної церкви України.