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У ПЦУ переконані, що будуть визнані Російською православною церквою

У ПЦУ переконані, що будуть визнані Російською православною церквою

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У Православній церкві України (ПЦУ) переконані, що будуть визнані Російською православною церквою (РПЦ), тож залишаються відкритими до діалогу. Відповідне рішення ухвалив Священний Синод Української православної церкви, передає УНН з посиланням на текст заяви.

"Ми залишаємося відкритими для діалогу з Російською Православною Церквою та переконані, що у благословенний Богом час і ця Церква-Сестра визнає автокефалію Помісної Української Православної Церкви", - йдеться у заяві Синоду.

При цьому в ПЦУ зазначили, що Розділення в Українській Православній Церкві викликане безпідставним та неканонічним втручанням в її життя з боку Російської Православної Церкви. Крім того, на думку Синоду, спроби поставити під сумнів саме право Вселенського Патріарха самостійно видати Томос про автокефалію Помісної УПЦ є необґрунтованими.

Втім, як наголосили у Синоді, дотепер РПЦ відкидає саму можливість такого спілкування та заперечує навіть право української Помісної Церкви на існування. Така позиція Російської Церкви, на переконання Синоду, продиктована не турботою про благо православ’я, пастирськими мотивами чи канонічними вимогами, а виключно політичними ідеями.

Нагадаємо, з УПЦ МП до ПЦУ переходять більше парафії, ніж священики. Певною мірою, так відбувається тому, що настоятелів церков фінансово мотивують залишатись у підлеглості РПЦ.

Патріарх Константинопольський Варфоломій відмовився зібрати собор предстоятелів православних церков для обговорення автокефалії Православної церкви України.

Православна Церква України звернулась до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів “Мінського процесу”, до Європейського Союзу та усіх демократичних країн через ескалацію гонінь Церкви на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму.

Українські Національні Новини

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