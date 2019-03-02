Всеправославного обговорення української автокефалії не буде - Варфоломій

"Ми отримали і читали уважно лист Вашого... Блаженства, № 100 від 31 грудня минулого року, в якому Ви просите зібрати Собор Предстоятелів Православних Церков для того, щоб залагодити проблему в Українській Церкві. У відповідь Ми Вас інформуємо, що після того, коли чотири Православних Церкви, з церковної і богословської точки зору без причини, відмовилися бути присутніми в справі Вселенського Священного Собору, чому немає виправдань, і Ваша давня Церква була однією з них, Вселенський Патріархат має серйозну підставу утриматися від таких зборів на загальноправославному рівні, які будуть марними, оскільки призведуть до згоди тільки в тому, що учасники будуть не згодні один з одним", - написав Варфоломій.

Також патріарх у листі нагадує про те, що Антіохійська церква, а також Російська, Болгарська і Грузинська проігнорували Всеправославний собор на Криті в 2016 році, що позбавляє ці церкви морального права вимагати всеправославних обговорень.

"Велика Свята Церква Христова, зважаючи на любов і самопожертву, без свого інтересу або тиску, з однією метою єдності українського народу і припинення поділу і розколу серед мільйонів віруючих, які перебували поза канонічною церквою несправедливо, слідуючи церковній традиції і канонам, нагородила автокефалією церкву України", - зазначено в листі Вселенського патріарха.

Нагадаємо, раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Москва протидіє визнанню ПЦУ помісними церквами на міжнародному рівні.