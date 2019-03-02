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Всеправославного обсуждения украинской автокефалии не будет - Варфоломей

Всеправославного обсуждения украинской автокефалии не будет - Варфоломей

Киев  •  УНН

 • 20176 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины. Об этом говорится в соответствующем письме Варфоломея предстоятелю Антиохийской Православной Церкви, текст которого опубликован на сайте РПЦ, передает УНН.

"Мы получили и читали внимательно письмо Вашего Возлюбленного Блаженства, № 100 от 31 декабря прошлого года, в котором Вы просите собрать Собор Предстоятелей Православных Церквей для того, чтобы уладить проблему в Украинской Церкви. В ответ Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя Церковь была одной из них, Вселенский Патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", - написал Варфоломей.

Также патриарх в письме напоминает о том, что Антиохийская церковь, а также Русская, Болгарская и Грузинская проигнорировали Всеправославный собор на Крите в 2016 году, что избавляет эти церкви от морального права требовать всеправославных обсуждений.

"Великая Святая церковь Христова, взирая к любви и самопожертвовании, без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола среди миллионов верующих, пребывавших вне канонической церкови несправедливо, следуя церковной традиции и канонам, наградила автокефалией церковь Украины", - отмечено в письме Вселенского патриарха.

Напомним, ранее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Москва противодействует признанию ПЦУ поместными церквями на международном уровне.

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