Епифаний: Москва противодействует признанию ПЦУ поместными церквями на международном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Москва противодействует признанию ПЦУ поместными церквями на международном уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью митрополита для BBC-Украина.
В январе в интервью греческим СМИ Митрополит заявлял, что Элладская и Кипрская церковь могут признать ПЦУ уже в феврале, однако этого не произошло.
"В целом мы настроены оптимистично. Это все вопрос времени. Я общался с иерархами различных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поєтому считал, что этот процесс будет более быстрым", - сообщил Епифаний.
Также иерарх отметил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы признания ПЦУ поместными церквями не произошло.
"Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной православной церкви, убеждают в том, что УПЦ не имеет будущего, собирают различные факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. И мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне о признании нашей автокефалии", - сказал митрополит.
Напомним, Епифаний рассказал об отношениях с Московским патриархатом.