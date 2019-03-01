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Епіфаній: Москва протидіє визнанню ПЦУ помісними церквами на міжнародному рівні

Епіфаній: Москва протидіє визнанню ПЦУ помісними церквами на міжнародному рівні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Москва протидіє визнанню ПЦУ помісними церквами на міжнародному рівні. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю митрополита для BBC-Україна.

У січні в інтерв'ю грецьким ЗМІ Митрополит заявляв, що Елладська та Кіпрська церква можуть визнати ПЦУ вже в лютому, однак цього не сталося.

"Загалом ми налаштовані оптимістично. Це все питання часу. Я спілкувався з ієрархами різних помісних церков, в тому числі Елладської і Кіпрської, тому вважав, що цей процес буде більш швидким", - повідомив Епіфаній.

Також ієрарх зазначив, що Москва долучає дуже багато сил для того, щоб визнання ПЦУ помісними церквами не відбулося.

"Вони опрацьовують фактично кожного архієрея тієї чи іншої помісної православної церкви, переконують в тому, що УПЦ не має майбутнього, збирають різні історичні факти, лякають ієрархів інших церков, щоб вони не долучалися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви. І ми зараз бачимо шалену протидію на міжнародному рівні щодо визнання нашої автокефалії", - сказав митрополит.

Нагадаємо, Епіфаній розповів про відносини з Московським патріархатом.

Українські Національні Новини

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