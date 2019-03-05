ПЦУ звернулась в ООН та ОБСЄ через гоніння Церкви на Донбасі та в Криму

КИЇВ. 5 березня. УНН. Православна Церква України звернулась до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів “Мінського процесу”, до Європейського Союзу та усіх демократичних країн через ескалацію гонінь Церкви на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму. Про це йдеться у зверненні синоду ПЦУ, передає УНН.