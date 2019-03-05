ПЦУ звернулась в ООН та ОБСЄ через гоніння Церкви на Донбасі та в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Православна Церква України звернулась до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів “Мінського процесу”, до Європейського Союзу та усіх демократичних країн через ескалацію гонінь Церкви на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму. Про це йдеться у зверненні синоду ПЦУ, передає УНН.
Так, зазначається, що Синод розглянув низку питань, пов’язаних зі становленням в Україні єдиної помісної автокефальної Православної Церкви, зокрема щодо закидів РПЦ до української держави про “втручання у внутрішні церковні питання”, переслідування віруючих ПЦУ в Криму та на Донбасі.
“Враховуючи ці загрози та постійний тиск на духовенство і вірних нашої Церкви на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму звертаємося до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів „Мінського процесу“, до Європейського Союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого на цих територіях залежить прийняття рішень, для того, щоби припинити ескалацію гонінь на нашу Церкву”, — йдеться в заяві Синоду.
Священнослужителі також закликали всіх віруючих, особливо у дні Великого Посту, молитися про перемогу і мир, про громади і духовенство Церкви на окупованих територіях Донбасу та в Криму і за всіх, хто страждає від поневолення.
Як повідомляв УНН, українців закликали 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір.