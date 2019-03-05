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У ПЦУ закликали українців 31 березня помолитись і прийти на вибори

У ПЦУ закликали українців 31 березня помолитись і прийти на вибори

Київ • УНН

 • 13381 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Українців закликали 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір. Про це йдеться у зверненні синоду ПЦУ, передає УНН.

"31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори Президента України. На них шляхом голосування український народ повинен обрати Главу держави.

Дорогі виборці! Ми закликаємо вас використати час, який лишився до дня голосування, для ознайомлення з кандидатами та їхніми програмами, щоби у день голосування, 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір", - йдеться у зверненні синоду.

В ПЦУ зазначили, що "особливо слід наголосити на моральній складовій виборів. Обман чи підкуп виборців, надання їм завідомо нездійсненних обіцянок, фальшування підсумків голосування є виявом неправди, яка є порушенням Божих заповідей".

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"Тому ми закликаємо кандидатів у Президенти та всіх учасників виборчого процесу пам’ятати про відповідальність не лише перед людським законом, але і перед Богом, Який бачить все", - йдеться у зверненні.

У ПЦУ також нагадали укранцям, що "не слід продавати свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними світоглядними переконаннями".

"Наше спільне завдання – зберегти державність, незалежність і єдність України. Тож оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед Главою держави завданнями.

Від голосу кожного, від рішення виборців у день голосування справді залежить, яким буде наше спільне майбутнє. Усвідомлений, відповідальний, чесний вибір під час голосування 31 березня – наш внесок у досягнення перемоги та миру для України, побудови її кращого майбутнього", - зазначено у зверненні.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України. У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року. Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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