Синод УПЦ ухвалив рішення щодо літургії УГКЦ у Софійському соборі

Як зазначено у Журналі, під час засідання було ухвалено: "Підтримати позицію, висловлену в листі Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Владики і Отця УГКЦ Блаженнійшого Верховного Архієпископа Києво-Галицького Святослава від 19 лютого 2019 р. у зв’язку з публічно оголошеним наміром звершення у Соборі Святої Софії Київської католицького літургійного богослужіння східного обряду".

"Схвалити і направити Блаженнійшому Верховному Архієпископу Святославу лист Священного Синоду із зазначеного питання.

Констатувати, що протягом тисячоліття Собор Святої Софії Київської був і залишається кафедральним собором православних Київських першоієрархів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Синод ухвалив "вважати за корисне зберегти щодо богослужінь у Святій Софії Київській той порядок, який склався дотепер і позитивно сприймається в українському суспільстві, не провокуючи полеміки чи розділень".

Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

Як повідомляв УНН, митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Після повернення Блаженнійший Святослав з-за кордону до України планується особиста зустріч очільників Церков.