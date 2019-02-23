Філарет закликав главу УГКЦ не проводити літургію у соборі Святої Софії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Патріарх Філарет закликав Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитись від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Патріарха Філарета у Facebook.
“Проведення Української Греко-Католицької Церкви прощі та звершення Божественної літургії в соборі Святої Софії у м. Києві може викликати протистояння між православними і греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні”, — йдеться в повідомленні.
На думку Патріарха, звершення греко-католицьким духівництво Божественної літургії у центрі Українського Православ’я — соборі Святої Софії може викликати спротив з боку православних українців.
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“Патріарх Філарет також припустив, що цю подію, з метою провокації, може використати Росія, щоб нашкодити українському народові”, — зазначається в повідомленні.
Також, Патріарх Філарет висловив надію, що Українська Православна Церква та Українська Греко-Католицька Церква і надалі будуть розвивати свої добрі відносини в дусі взаємоповаги і любові та спільно служити на благо українського народу.
Нагадаємо, Предстоятель незалежної помісної української церкви митрополит Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви Святослав мали зустріч, на якій домовилися розробити дорожню карту поглиблення відносин двох церков в різних сферах.