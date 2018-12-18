Глава УГКЦ прокоментував створення Православної церкви України

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Об'єднавчий собор в Україні став важливим історичним моментом, який створить передумови для діалогу і співпраці між різними церквами в країні. Про це повідомив голова Української греко-католицької церкви Святослав, передає УНН з посиланням на департамент інформації УГКЦ.