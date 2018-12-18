Глава УГКЦ прокоментував створення Православної церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Об'єднавчий собор в Україні став важливим історичним моментом, який створить передумови для діалогу і співпраці між різними церквами в країні. Про це повідомив голова Української греко-католицької церкви Святослав, передає УНН з посиланням на департамент інформації УГКЦ.
"Глава УГКЦ назвав цей Собор важливим, історичним моментом в житті України. Він відзначив, щоб тепер є всі передумови для діалогу і співпраці, подібно як це відбувалося в часи митрополитів Петра Могили та Йосифа Велямина Рутського у 20-х роках XVII ст. Але це стане можливим, якщо предстоятелі церков будуть на висоті свого покликання і усвідомлення своєї місії", - повідомили в УГКЦ.
На думку голови УГКЦ, важливо, щоб за процесами в житті православних церков України стояла "не просто зміна вивіски, а зміна якості".
Він наголосив, що тепер обидві церкви - Українська Греко-Католицька Церква і Православна Церква України - повинні йти разом, шукати і реалізовувати те, що єднає, адже "у єдності наша сила і від міжцерковної єдності і співпраці залежить майбутнє нашої країни".
"Тепер не тільки УГКЦ може і має нагоду говорити до світового співтовариства про ситуацію в Україні, про війну і її наслідки, а й УПЦ", – додав Святослав.
Нагадаємо, у Київській Патріархії повідомили, що у Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, а це фактично є знаком того, що ця Церква набуває для Ватикану суб'єктності.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.