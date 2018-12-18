У Ватикані зробили заяву про нову Православну церкву України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, а це фактично є знаком того, що ця Церква набуває для Ватикану суб'єктності - болюча новина для Московської патріархії. Про це заявив у Facebook прес-секретар Київської Патріархії Євстратій Зоря, передає УНН.
"Офіційний портал новин Ватикану 17 грудня повідомив про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ. Фактично це знак того, що відповідно до порядку екуменічного діалогу з православними церквами в силу канонічного визнання Вселенським патріархом Варфоломієм Української церкви та її митрополита - ця Церква набуває для Ватикану суб'єктності", - зазначив Зоря.
З його слів, це "вельми болюча новина для Московської патріархії і дуже вагома - для католицького і всього християнського світу".
"Хоча відсутність Евхаристійної єдності між католицькою церквою і православною церквою визначає, що офіційно перша не здійснює якогось церковного акту визнання нової автокефалії, однак фактично поширення цієї офіційної новини є сигналом для всіх, хто ще має сумнів, в тому числі у помісних церквах: дипломатія Вселенського патріархату перемогла московські потуги", - заявив Зоря.
А це, з його слів, означає, що у тих церквах, які ще не визначилися з визнанням автокефалії, "з'явився вагомий аргумент зробити це відразу після вручення Томосу".
"Можливо, саме тому Вселенський патріарх і призначив цю подію на 6 січня - щоби дати час тим, хто ще коливається, ухвалити вірне рішення та підтримати нову автокефальну Церкву-Сестру", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.