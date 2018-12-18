У Ватикані зробили заяву про нову Православну церкву України

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, а це фактично є знаком того, що ця Церква набуває для Ватикану суб'єктності - болюча новина для Московської патріархії. Про це заявив у Facebook прес-секретар Київської Патріархії Євстратій Зоря, передає УНН.