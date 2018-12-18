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Глава УГКЦ прокомментировал создание Православной церкви Украины

Киев • УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Объединительный собор в Украине стал важным историческим моментом, который создаст предпосылки для диалога и сотрудничества между различными церквями в стране. Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав, передает УНН со ссылкой на департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ прокомментировал создание Православной церкви Украины

"Глава УГКЦ назвал этот Собор важным, историческим моментом в жизни Украины. Он отметил, чтобы теперь есть все предпосылки для диалога и сотрудничества, подобно как это происходило во времена митрополитов Петра Могилы и Иосифа Велямина Рутского в 20-х годах XVII в. Но это станет возможным, если предстоятели церквей будут на высоте своего призвания и осознания своей миссии", - сообщили в УГКЦ.

По мнению главы УГКЦ, важно, чтобы за процессами в жизни православных церквей Украины стояла "не просто смена вывески, а изменение качества".

Он отметил, что теперь обе церкви - Украинская Греко-Католическая Церковь и Православная Церковь Украины - должны идти вместе, искать и реализовывать то, что объединяет, ведь "в единстве наша сила и от межцерковного единства и сотрудничества зависит будущее нашей страны".

"Теперь не только УГКЦ может и имеет возможность говорить в мировом сообществе о ситуации в Украине, о войне и ее последствиях, но и УПЦ", - добавил Святослав.

Напомним, в Киевской Патриархии сообщили, что в Ватикане сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ, а это фактически является знаком того, что эта Церковь приобретает для Ватикана субъектности.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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