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В УГКЦ відповіли на заклик Філарета щодо богослужіння в Софійському соборі

В УГКЦ відповіли на заклик Філарета щодо богослужіння в Софійському соборі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Остаточного рішення стосовно формату проведення громадою Української Греко-Католицької Церкви богослужіння в Софійському соборі не прийнято. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний ресурс УГКЦ.

"Департамент інформації Української Греко-Католицької Церкви повідомляє, що на даний час остаточного рішення стосовно формату проведення громадою нашої Церкви богослужіння в Софійському соборі 7 квітня 2019 року не прийнято", - йдеться в повідомленні.

В УГКЦ підкреслили, що у вирішенні цього питання керуються нормами та вимогами державного законодавства та з повагою ставляться до почуттів наших православних братів.

"З метою обговорення невирішених питань планується проведення зустрічі предстоятелів УГКЦ та ПЦУ, що відбудеться після повернення Блаженнішого Святослава в Україну", - додали в УГКЦ.

Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

Як повідомляв УНН, митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Після повернення Блаженнійший Святослав з-за кордону до України планується особиста зустріч очільників Церков.

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