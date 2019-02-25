В УГКЦ відповіли на заклик Філарета щодо богослужіння в Софійському соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Остаточного рішення стосовно формату проведення громадою Української Греко-Католицької Церкви богослужіння в Софійському соборі не прийнято. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний ресурс УГКЦ.
"Департамент інформації Української Греко-Католицької Церкви повідомляє, що на даний час остаточного рішення стосовно формату проведення громадою нашої Церкви богослужіння в Софійському соборі 7 квітня 2019 року не прийнято", - йдеться в повідомленні.
В УГКЦ підкреслили, що у вирішенні цього питання керуються нормами та вимогами державного законодавства та з повагою ставляться до почуттів наших православних братів.
"З метою обговорення невирішених питань планується проведення зустрічі предстоятелів УГКЦ та ПЦУ, що відбудеться після повернення Блаженнішого Святослава в Україну", - додали в УГКЦ.
Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.
Як повідомляв УНН, митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Після повернення Блаженнійший Святослав з-за кордону до України планується особиста зустріч очільників Церков.